日前一名觀光客抱怨，自己到日本淺草寺附近一間全家買早餐，明明座位都空的，打算內用卻被拒絕，氣得他PO上網痛罵「八嘎」，引起討論。對此旅日粉專揭露3點可能原因，讓不少人看了嚇到，直呼觀光客必中。

這名觀光客日前發文表示，到淺草寺附近的全家買了早餐，打算內用卻遭到店員強硬拒絕，氣得他大罵「八嘎店員」，不讓在店裡吃，有夠離譜。

旅遊粉專「日本省錢小站」分享這名觀光客的PO文，並實地走訪該間全家，發現裡面確實有座位可以用餐，由於原PO並未說明被拒絕理由，因此他推測可能的3個原因，一是店內座位已滿，所以店員拒絕內用；二是該名觀光客有買酒，但飲食區規定不可喝酒；第三點則是該名觀光客結帳時，是以消費稅8%(外帶稅)而不是以10%(內用稅)，所以不讓在店裡吃。文末粉專也呼籲，在超商外站著吃其實也不太雅觀，建議還是帶回飯店吃。

不少網友都認為原因是第三點的消費稅：「還真不知道有這回事」、「第三點觀光客穩中招」、「這個制度推出的時候，連日本人都很反彈」、「不是3就是這個觀光客帶外食進去」、「覺得3的機會很高，外國人常犯的錯誤，但又沒有足夠能力理解為何店員不給內用」、「我一直以為只有咖啡店才會這樣，原來連超商都是」、「我在京都超商也遇過，店員有解釋外帶8%，所以不能內用」；還有人貼出去年7月看到的告示牌，直言很少觀光客會看到，就連自己也是坐下吃完才發現，「對觀光客而言真的是必中的陷阱」。

日本在2019年10月推出新稅制，其中外帶不含酒類食物維持8%，但若想內用就必須付10%，讓民眾跟店家都傷透腦筋，其中麥當勞、肯德基調整未稅原價因應，7-11、全家和LAWSON則採顧客自行申告制，但許多店員為避免麻煩，選擇睜一隻眼閉一隻眼。