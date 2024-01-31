Gogoro創辦人暨執行長陸學森表示，創新是Gogoro的DNA，十年來不斷探尋電動機車的諸多可能性，優異性能與智慧科技備受市場認可。Gogoro Pulse為追求極致熱血而生，嘗試將二輪造車工藝與技術推向更高層次，不僅重塑大眾對於電車的想像、帶領智慧電動機車邁入新紀元，同時也引領機車產業再次重大突破。

全景高清觸控螢幕搭載高通新一代Qualcomm Snapdragon QWM2290晶片，展現豐富的數位功能與出色的人機互動介面，並可透過熱點實現即時連網。高通技術公司為兩輪車和新型汽車等領域提供智慧解決方案，推動都會交通轉型。高通技術公司產品管理副總裁Laxmi Rayapudi表示，期待與Gogoro合作，進一步擴展Snapdragon數位底盤QWM2290系統單晶片，提供更高的騎乘安全性與豐富的數位服務。

Gogoro Pulse以Aeroforce「風切」空氣力學設計呈現截然不同的造型，以氣流動態模擬除去不必要的銳角，並獨家研發二輪數位矩陣式頭燈。而Gogoro在動力性能上再次挑戰極限，全新H1萬轉永磁同步馬達、空水冷複合式散熱與Hypercore電控核心組成新一代Hyper Drive動力系統，H1馬達轉速可達11000 RPM，馬力輸出達到9 kW(12.07 HP)，軸扭力更來到驚人的42 Nm(4.28 kgf-m，經減速齒輪後輪上扭力放大為378 Nm)，從靜止加速到時速50公里只要3.05秒。新開發的空水冷複合式散熱系統，優化後的Hyper Drive動力系統，於相同的轉速與輸出力矩之下，較前代G2水冷馬達多出74.7%的高能源效率運作區間。