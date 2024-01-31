華新指出，大陸央行宣布存款準備率近期將調降2碼，增加市場流動資金刺激經濟，全球景氣的復甦跡象，提升了中下游產業購料備庫意願。同時，歐盟CBAM2024年元月開始申報，減碳趨勢使主要原料廢不銹鋼價易漲難跌。
為適度反映成本並考量客戶競爭力，2024年2月盤元牌價300系每公噸調漲新台幣2000元，316附價每公噸調漲新台幣1000元，200系/400系維持平盤。
繼調升1月不銹鋼產品盤價，華新(1605)2月持續調漲部分盤元牌價，300系、316附價每公噸分別調漲新台幣2000元及1000元。
華新指出，大陸央行宣布存款準備率近期將調降2碼，增加市場流動資金刺激經濟，全球景氣的復甦跡象，提升了中下游產業購料備庫意願。同時，歐盟CBAM2024年元月開始申報，減碳趨勢使主要原料廢不銹鋼價易漲難跌。
為適度反映成本並考量客戶競爭力，2024年2月盤元牌價300系每公噸調漲新台幣2000元，316附價每公噸調漲新台幣1000元，200系/400系維持平盤。
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