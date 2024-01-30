基隆市長謝國樑（前排右四）30日至清潔隊班部，在環保局長馬仲豪（前排左六）陪同下，慰勉終年辛勤的清潔隊員。謝並宣布，2月1日起「清潔獎金」視績效最高可領1萬元；「駕駛安全獎金」上限由600元提高為1500元。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑30日至清潔隊班部，在環保局長馬仲豪陪同下，慰勉終年辛勤的清潔隊員。謝並宣布，2月1日起「清潔獎金」視績效最高可領1萬元；「駕駛安全獎金」上限由600元提高為1500元。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑上任致力打造「乾淨家園」，30日下午謝國樑親自至清潔隊班部，在環保局長馬仲豪陪同下，慰勉終年辛勤的環保英雄清潔隊員。謝國樑並宣布，2月1日起「清潔獎金」視績效最高可領1萬元；「駕駛安全獎金」上限由600元提高為1500元。

環保局表示，市長親自到來受到清潔隊員們熱烈歡迎，謝國樑也致贈每位清潔隊同仁慰勞紅包及禮品，向平時勞苦功高的隊員們致敬，感謝他們為本市的環境，打造乾淨整潔的市容。

謝國樑表示，基隆現在因為推動乾淨家園政策，已大幅改善市容環境，但仍發現有少數亂丟垃圾之情形，他除了鼓吹市民檢舉亂丟垃圾的不肖人士，也呼籲大眾提升公德心與環保意識，共同維持乾淨家園。

馬仲豪也轉達謝國樑體恤基層清潔人員辛勞的決策，拍板自2月1日起，「清潔獎金」及「駕駛安全獎金」提高上限；針對初四即提前到班之人員，今年特增補休1日。

清潔隊長徐游宇說明，「清潔獎金」及「駕駛安全獎金」相關細節正研議中，清潔隊將衡酌績效狀況，給予同仁多元實質並兼具衡平性的工作環境及福利照顧，凝聚隊員向心力。

馬仲豪呼籲，2月2日至2月8日春節前夕期間，建議家戶做好年終大掃除工作，環保局將配合擴大執行住家垃圾清理、大型廢棄家具及資源回收物清運工作，加強維護環境衛生，讓市民朋友居家環境，以嶄新風貌迎新春。

此外，為減少清潔隊員的職業危害風險，保護同仁的職業安全與健康，環保局自2月起與民間公司簽約，委外處理人工拆解廢彈簧床墊，除提升清潔隊員的照顧與為民服務品質，也激勵同仁工作士氣。