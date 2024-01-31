文化部所屬國立國父紀念館將自農曆年後展開整修工程。經過半世紀的歲月洗禮，部分設施老舊不堪使用，於105年啟動整建工程，目前已完成國際化優質展示空間及中山文化園區景觀改造，接著將於今年2月底啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」。

國父紀念館「大會堂暨周邊設施升級工程」工期預計自113年至115年底，因建築修繕及大會堂設施升級涉及機電、空調汰換及全面結構補強，為利工進，本館將於113年2月26日起休館暫停對外開放，中山文化園區則維持正常運作不受影響。

國父紀念館自民國61年開館以來，已逾半個世紀，見證蔣經國、李登輝總統先後在此舉行宣誓就職典禮，舉辦金馬獎、金鐘獎、金曲獎頒獎典禮，長年提供民眾藝文、觀光、遊憩等服務。

112年10月完工的「中山文化園區景觀改造」案，完成了三張犁支線懷舊步道及中軸林蔭廣場，除回復王大閎建築師最初的設計理念外，並擴大樹木綠蔭與草地面積，整建與強化廣場鋪面，近期完成的「映池」更加突顯國館建築之美，完工後的中山文化園區提供民眾更舒適的戶外活動空間。

今年即將啟動「大會堂暨周邊設施升級工程」，主要針對大會堂本體及其周邊空間與設施，除提升設施服務品質、強化現有功能外，並更新表演舞台、後台、觀眾席、空調系統、表演設備及大會堂周邊設施，整體強化軟、硬體服務機能，期能達成「提升展演設備效能、改善民眾觀演品質、加強公共安全與永續性能」等目標，符合藝文發展需求並擴大劇場使用效能。