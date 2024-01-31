桓鼎集團近三年積極推動綠色事業轉型計畫，秉持「整合+創新」經營策略，深化綠色事業旗下技術、人力、市場業務資源整合，以提供客戶新世代儲能用能解決方案定位，拓展綠色事業旗下儲能牆B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)、電動自行車四電整合、儲能案場EPC(設計、採購、施工)與O&M(運行及維護)等服務，其中，旗下儲能牆B.E.S.T (Buima Energy Storage Tile)產品為市面上最薄型產品，壁掛式設計可施作便利，且牆面結合表面烤漆滿足多元美觀主題，更係可同時串/並聯兼具增加儲能容量及升壓至高壓的新型分散式儲能產品，希冀藉由此次產學合作，進一步提供企業單位、公共設施、電動車充電等最佳儲能解決方案。

桓鼎董事長張建智表示，碳的減量不是少用就可以減少，需要結合很多的專業。尤其面對市場削價競爭，如何一起把ESG做好、一起往前很重要，桓鼎很榮幸參與聖約翰大學攜手產業界建構ESG聯盟，希望多方資源整合，把事情做大，並從中發現商機。

聖約翰大學校長唐彥博校長指出，聖約翰科大前身為上海聖約翰大學及新埔工專，歷史悠久，經典傳承，學校以「綠能科技」、「智慧控制」及「健康樂活」做為三大發展特色，也是推動綠能永續的重鎮，此次結合知名企業共同合作，是聖約翰科大重要的里程碑，且當前學校需要產學共同攜手合作，產生更大的動能，希望結合在座知名企業的力量，協助聖約翰科大做轉型發展，一起把餅做大，相互合作，為台灣的永續發展投注心力。