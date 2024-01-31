鰲鼓溼地目前棲息的鸕鷀數量龐大，也讓鰲鼓溼地「平地雪景」大景再現。（呂妍庭攝）

時值候鳥南遷度冬時節，東石鰲鼓溼地、布袋鹽田溼地都飛來成上千萬各式候鳥，也讓鰲鼓溼地「平地雪景」大景再現，攝影達人辜士陞表示，鰲鼓溼地目前棲息的鸕鷀數量龐大，鸕鷀在木麻黃林過夜時，其排洩物會將綠枝染白，如同白雪覆蓋般，成為鰲鼓溼地冬季限定的「平地雪景」。

長期拍攝鳥類生態的辜士陞說，經他觀察，今年鰲鼓「雪景」比往年壯觀，如觀測當天一片霧濛濛，從溼地南堤望向樹林，白雪皚皚，仿佛置身雪國般。

高雄鳥會呼籲民眾賞鳥、拍鳥應保持一定安全距離，不要驚擾鳥類。（高雄鳥會提供∕呂妍庭嘉義傳真）

辜士陞說，從大陸東北與俄羅斯西伯利亞飛來台灣度冬的鸕鷀，主要棲息處有基隆新山水庫、鰲鼓溼地與高雄鳳山水庫，又以鰲鼓溼地數量最多，這幾年估算都超過萬隻，鸕鷀白天四處覓食，傍晚之前就回到鰲鼓溼地的木麻黃林過夜，因此留下排洩物。

這幾年成為鳥類聚集地的布袋鹽田溼地，近期有稀有冬候鳥花鳧群聚，吸引眾多拍鳥人聚集，甚至有人走入溼地拍攝，對鳥類產生壓力，高雄鳥會呼籲民眾賞鳥、拍鳥應保持一定安全距離，不要驚擾鳥類。

高雄鳥會表示，嘉義縣政府與高雄鳥會歡迎民眾前來布袋溼地賞鳥、拍鳥，但是請大家在路旁即可、保持一定的安全距離，就會發現花鳧在你身邊優游自在與雁鴨同遊，另今年3月2日布袋候鳥季將在布袋溼地生態園區舉行，歡迎大家一起來體驗全台灣冬候鳥最多的布袋風情。