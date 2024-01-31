台中市政府交通局首推偏鄉專屬9人座市民小巴士正式上路，31日在外埔區老人文康中心舉行記者會，宣布在大甲、大安、外埔及后里等地區「4線齊發」及提供「隨招隨停」服務，提升民眾通勤、通學便利性。（台中市政府提供／張妍溱台中傳真）

台中市政府交通局首推偏鄉專屬9人座市民小巴士，深入服務大客車輛不易行駛服務的路段，為區域公車路網加入新生力軍，31日在外埔區老人文康中心舉行記者會，在大甲、大安、外埔及后里等地區「4線齊發」於2月1日正式上路，未來提升民眾通勤、通學便利性。

交通局長葉昭甫說，近3年新冠肺炎疫情過後，觀光業逐漸復甦，但不少公車駕駛轉而投入駕駛遊覽車、物流業，造成公車駕駛流失，讓市府原規畫偏鄉地區公車路線計畫，儼然雪上加霜。9人座市民小巴，駕駛員領有職業小客車或以上等級駕照即可駕駛該車型，增加客運業駕駛招募來源，同時解決客運駕駛荒問題。

交通局長葉昭甫指出，4條市民小巴路線分別為，市民小巴1「大安國中-海墘-福住里」、市民小巴2「大甲車站－土城-泰安車站」、市民小巴3「大甲車站－六分路-麗寶樂園」及市民小巴4「中科后里辦公室－太平里（含延）」路線，供全程免費搭乘。

葉昭甫表示，專屬台中市民的9人座小巴士，在甲安埔及后里等地區發車，替代原豐原客運172、210、214及226（含延）路線；另市民小巴2路線於外埔區土城西路、土城北路、后里區尾社路等無公車站牌，乘客仍可「隨招隨停」，便民乘車。

為深入服務大客車不易行駛服務的路段，「小而美」的9人座市民小巴士公車路線上路後，讓民眾享有便利的公共運輸。交通局呼籲，民眾掌握乘車時間，除查看台中公車APP外，另4條市民小巴路線沿線站牌張貼各班次公車預估到站參考時間。

交通局長葉昭甫說，市長盧秀燕上任後重視偏鄉地區大眾運輸路網，繼受限路幅太小無法設公車站，除推出以計程車替代接送的小黃公車，也在梨山地區啟動幸福巴士，接著在甲安埔及后里等地區，提供專屬9人座市民小巴士，補足大眾運輸最後一哩路。