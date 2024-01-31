台中商業銀行負責人王貴鋒與台中銀行保險經紀公司賴麗姿、極緻租賃公司實際負責人周哲男合作，掏空商銀、保經10億餘享受生活，被新北地檢署搜索帶回，複訊後王、賴、周三人被依證券交易法、銀行法、洗錢防制法等罪聲請收押禁見，周哲男也被起底去年9月才帶著「國寶集團」總裁朱國榮搭豪華渡輪偷渡。

檢調調查，王貴鋒自2014年起以台中商銀或台中銀保經名義向周哲男公司租購賓士、勞斯萊斯等豪車私用，另外也以公司名義向周哲男公司租賃私人飛機，更多次用私人飛機公報私帳，帶親友出遊。

新北地檢署企業犯罪專組檢察官李秉錡昨（30）日指揮法務部調查局北區機動工作站、新北市警察局刑警大隊兵分24路搜索，複訊後向王、賴、周三人被依證券交易法、銀行法、洗錢防制法等罪聲請收押禁見，其餘19名被告分別諭知10萬至300萬不等交保。

極緻租賃公司的實際負責人周哲男也被起底就是協助轟動社會一時的朱國榮偷渡案潛逃出境的超跑達人周哲男。據了解，朱國榮去年9月因炒股案棄保潛逃出境，就是靠著周哲男幫他找來豪華渡輪偷渡出國至菲律賓，而周哲男也為此案，於去年9月底到台北市信義警分局自首，目前朱國榮仍在通緝中。