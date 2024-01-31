晶圓二哥聯電在今（31）日下午召開線上法說，公布2023年第4季營運結果。但隨著台股邁入封關到數，外資先行落跑，聯電慘淪頭號獵殺目標，今日賣超1萬9977張，這已是外資連4日大砍聯電。聯電今股價開低走低，終場收在49元，跌1.21%。

聯電公布2023年第4季歸屬母公司淨利131.95億元，年減30.8%，每股盈餘（EPS）1.06元，雙創近2年半新低，但全年歸屬母公司淨利609.9億元，仍創歷史次高，每股盈餘4.93元。

聯電共同總經理王石表示，2023年整體來說，聯電在面對充滿挑戰的大環境中展現了韌性，而2024年第1季，儘管客戶對庫存仍採取較為謹慎的態度，公司預期整體晶圓需求將逐漸回溫。

對於聯電交出的「成績單」，PTT網友表示，「憑良心講..是真的不差」，可是面對慘澹的股價表現，只能高喊「二哥委屈了」，「但是台股不歡迎賺錢的公司」。而在一片喊「二弟沒有輸」、「股價委屈了」的聲浪中，也有網友指出，「二哥是輸在沒有未來性，吃不太到AI紅利」、「疫情撿到紅利，現在差不多了，對岸成熟來了」、「未來面對中國競爭，就要下去了」。