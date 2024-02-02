愛爾蘭1名已婚男子被控性侵女同事，但他卻辯稱患有「性夢遊症」，才會在睡夢中與被害人發生性行為，自己不僅沒有意識，甚至完全不記得發生了什麼事。儘管如此，他仍被依性侵罪，判處8年徒刑。

據愛爾蘭媒體《The Journal》報導，2018年2月，30歲男子與被害人及其他人共同聚餐後，邀請所有人回到他家續攤，也多次邀請被害人上床一起睡覺。

被害人原本睡在客廳，因此拒絕了第一次邀約，但由於客廳實在太冷，於是第二次答應了。但是，她睡著時明明穿著衣服，醒來後卻發現已被扒光，正遭男子性侵，嚇得詢問「你在做什麼！」對方竟還回覆，「你也想要我。」

男子接受警方偵訊時聲稱，只記得那天上床睡覺了，2人甚麼事也沒發生。不過，根據證人說法，他在案發前就曾多次對受害者發表性暗示言論，而且受害者的內衣褲和緊身衣上，都有採集到他的精液。

被告律師主張，男子患有「性夢遊症」，去年12月他仍遭都柏林中央刑事法庭判處性侵罪名成立，今年2月1日裁定量刑為8年監禁，最後2年可以緩刑，但須接受緩刑服務機構的監督。法官奈杜指出，雖然被告承認他與被害人發生非合意性行為，卻不願承認行為不當。

《每日郵報》報導，「性夢遊症」又稱睡眠性愛症，是一種罕見的睡眠障礙，患者會在睡眠中進行性行為，包括自慰、愛撫、試圖與他人發生性行為等，因此在最極端且嚴重的案例中，可能導致另一人被性侵。而且，就像夢遊等「異睡症」一樣，當事人不會記得睡著時做了什麼事。

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