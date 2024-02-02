台中市豐原區戶政事務所有34年歷史，為地上3層建物，原為豐原市民代表會使用，台中市縣市合併後，於12年前移撥豐原戶所使用，因該建物無設置電梯，行動不便者上下樓十分不便，市府傾聽地方心聲，由民政局籌編600萬元委託豐原區公所辦理無障礙電梯新設工程，於2日正式啟用。

民政局長吳世瑋表示，民眾期盼10多年，新設電梯讓民眾出入更方便、行動更安全，營造更友善無礙的洽公環境。

吳世瑋指出，豐原區總人口數逾16萬人，為全市第6大行政區，也是台中舊縣制的第一大城，且陽明市政大樓、衛生局等市府一級機關，還有內政部移民署中區事務大隊、財政部中區國稅局豐原分局等不少中央機關也都設置在豐原區，豐原戶所可說是台中市戶政服務的重要據點，沒有電梯對長輩及行動不便的民眾而言十分困擾，感謝市議員張瀞分提案爭取，並感謝市長盧秀燕同意動用第二預備金挹注工程經費及議會的支持，讓工程順利完成。

民政局表示，這次新設電梯工程採對建物影響最小方式，於戶政所大門側邊新建外掛式電梯，並進行2、3樓廳舍原有隔間牆、天花板及地板更換，建物周邊排水溝修繕及1樓周邊樓梯增設等，工程於去年6月開工、12月完工，嶄新的電梯設備讓民眾洽公出入更方便、安全，大幅提升豐原戶所洽公環境。

豐原戶所辦事員游壹婷表示，在豐原戶所服務逾6年，由於本身需靠電動輪椅代步，因此都是在戶所1樓服務民眾，電梯啟用也是她首次乘坐電梯到達戶所其他樓層，感覺十分新奇，從3樓遠眺窗外景觀感覺視野特別遼闊，未來她就可以自行前往各樓層辦理所務，不用再麻煩同仁協助轉遞資料，為身障人士及年長者打造舒適友善的洽公空間。

豐原戶所主任朱啟華說，除硬體設施升級，為提供更優質的結婚登記服務，豐原戶所特別邀請知名3D彩繪畫家劉仁生老師手繪「花現幸福」結婚牆，以古老宮殿、栩栩如生的愛神、天鵝與玫瑰花為元素，搭配羅馬花柱、仿真花、蠟燭燈飾、垂墜布幔及撩人情話展現浪漫情懷，並運用地貼將場景往外延伸，提供民眾更寬闊的取景空間。