林口區位於臺灣西部沿海，八里區和桃園縣之間的縱谷臺地，臨山面海具有良好之地理景觀條件。丘陵山脈綿延不絕，臨接臺灣海峽，林口境內擁有4條觀光步道，分別為林口森林步道、太平濱海步道、新寮休閒步道、老公崎步道，無論是平日或假日總吸引許多民眾前來尋幽踏青，漫步於城市中的綠色祕境，細細體驗城市慢活氛圍，就讓我們來一一介紹林口優質的祕境步道。

森林步道古木參天

林口森林步道，又稱頂福巖森林步道，位於頂福里頂福巖顯應祖師廟左後方的山邊，全長約4.3公里，古木參天高聳壯觀，特以林口神木群為知名景色，其中森林間建有5座具有特色且創意十足的橋梁（步步高昇橋、 滑行橋、天搖地動橋、宛峰大橋、東倒西歪橋），及1條新闢的雪花步道，逢油桐花盛開之時，可體驗行走在桐花紛飛下的山林美景，適合全家親子來場叢林的探險之旅。

太平濱海步道，全長約2.53公里，是條保留豐富自然生態的懷舊古道，站在觀海平台向下俯視，可同時鳥瞰西濱海線、台北港及林口發電廠，山海景色盡收眼底，其中太平嶺陵線步道的至頂處即是傳說中的絕美拍照景點，一望無際的海景在傍晚夕陽西下，陽光灑落海面波光粼粼，海天一色的絕佳美景映入眼簾，是許多年輕朋友打卡拍照的熱門祕境景點。

林口森林步道特色且創意十足的橋梁之一宛峰大橋。（圖／新北林口區公所提供）

休閒步道桐花紛飛

新寮休閒步道起點在林口仁愛路1段285巷底，起點的新寮瞭望觀景台除夜間可欣賞中山高速公路五楊高架路段車流夜景，為攝影愛好者的最佳拍攝點外，每逢四月油桐花盛開之際，下方滿山遍野的油桐花，更吸引許多民眾專程前來欣賞，是條適合親子踏青賞花的好地方。

老公崎步道鄰近新寮休閒步道，入口位於仁愛路1段211巷底，全長約3公里，沿途林相蒼鬱生態環境豐富多元，每逢油桐花季，如同飛雪飄落在步道山徑中，步道鋪滿油桐美如仙境，為前來登山健行的旅客增添不少浪漫氣氛。其中階梯狀的木棧步道，是觀光旅遊局2023探旅新北林口場定向越野及Fun林口聖誕路跑擇選的場地，非常適合愛跑者練習肌耐力及體力的好地點，多元步道無論是初學者還是愛跑者都值得挑戰。（新北市林口區公所廣告）