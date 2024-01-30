警方當場查獲游嫌，另有朱女、張男及江女在場，並起獲安非他命1包（毛重：0.8公克）、愷他命殘渣袋1包、K盤1只、毒品咖啡包6包（總毛重：19公克）、手機7支等證物。（圖／警方提供）

新北市中和警方17日於中山路、員山路口發現自小客車註記遭侵占車輛，遂沿路跟隨欲予攔查，詎料該車卻加速逃逸，至樹林區中正路一帶棄置車後逃逸，警方事後採證發現駕駛為24歲游姓男子，經鎖定後查緝，在林口44歲劉姓男子租屋處將他查緝到案，並查獲賭品，偵訊後依涉嫌洗錢防制法通緝、毒品、公共危險及侵佔罪嫌移請新北地檢偵辦。

警方表示，員警於17日發現報案遭侵占之自小客車，即尾隨追緝，該車卻加速逃逸，至樹林區中正路一帶棄置車後逃逸，經調閱監視器分析該車駕駛為游姓犯嫌，該嫌為新北地檢署發布洗錢法通緝並藏匿於林口區仁愛路一帶，游嫌於案發後曾在林口區民治路、公園路一帶出現，警方19日20時30分許，派員至周邊查訪，查知游嫌藏匿於友人44歲劉男位於林口區仁愛路二段一帶租屋處。

專案小組持續於劉嫌租屋處埋伏，在20日凌晨見劉男與38歲陳男開門準備外出之際，上前奪門進入該址，當場查獲游嫌，另有朱女、張男及江女在場，並起獲安非他命1包（毛重：0.8公克）、愷他命殘渣袋1包、K盤1只、毒品咖啡包6包（總毛重：19公克）、手機7支等證物。

警方後續將6人帶返駐地進行偵詢，詢後將依涉嫌洗錢防制法通緝、毒品危害防制條例、刑法公共危險及侵佔罪嫌移請臺灣新北地方檢察署偵辦。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！