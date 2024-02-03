台糖「安心豚梅花肉片」近期被檢出0.002ppm的瘦肉精「西布特羅」。台糖第一時間表示，此案疑為屠宰場交叉污染，遭屠宰場否認，目前食藥署派員溯源中。反萊豬醫師蘇偉碩表示，「西布特羅」常作為化工原料、研究之用，沒有藥用用途，不能作為動物用藥使用。因台灣未進口活體豬，若此案是屠宰場交叉污染，台糖等於指涉台灣養豬業偷用「西布特羅」，一個可能性是飼料供應商偷加，另一可能則是其他豬農在用，但無論哪種可能，都歸農業部管。春節是用肉高峰，農業部有必要趕緊釐清，給大眾一個說法，避免人心惶惶。

蘇偉碩指出，「西布特羅」屬於受體素，沒有藥用用途，通常拿來當化工原料、研究使用，並不能作為動物用藥。「西布特羅」與其他瘦肉精一樣，會刺激腎上腺素，導致心悸，誘發焦慮。動物實驗顯示，瘦肉精的慢性反應包括影響胚胎神經系統發育、胎兒體重，也會提高成年動物的死亡率。

「安心豚梅花肉片」爆出瘦肉精爭議後，台糖第一時間表示，此案疑為屠宰場交叉污染，但負責加工的信攻卻發聲明指出，不可能在屠宰及分切作業流程中能植入，否認交叉污染一說。蘇偉碩分析，台糖的說法，等同指涉台灣養豬業偷用「西布特羅」。

蘇偉碩表示，台灣未進口活體豬，在屠宰場交叉污染導致國產豬檢出瘦肉精的可能性不高。因此，若台糖的說法屬實，這背後的一個可能性是飼料供應商偷加，另一可能則是其他豬農在用。飼料是農業部管，養豬場也是農業部管，若屬實，就表示農業部失職。

若台糖說法不屬實，非屠宰場問題，則比較單純。蘇偉碩說，若事件僅限於台糖，就屬於個案，須先釐清事件的規模，才能判斷食藥署對豬肉的稽查範圍要多大。春節是用肉高峰，農業部必須趕緊釐清，給出一個說法，才能讓民眾安心過年。