春節假期即將到來，還不知道去哪裡走春嗎？高雄市政府都市發展局攜手在地社區組織，10餘年來持續打造社造亮點，協助社區自力將閒置空間，打造成兼具在地特色之休憩空間。

燕巢區金山社區（座標22.804997,120.388283）結合大學生根計畫，以在地烏山頂泥火山的特殊地質作發想，利用活動中心旁的閒置空地，整合在地農產及獨特惡地地景，設置簡易開放休憩綠地、土窯及火箭爐體驗區，社區導覽活動及發展具食農教育之多元活動場域，來燕巢區金山社區即可體驗金山的美景、美食。

路竹區頂新社區（座標22.862328,120.225854）隱藏在社區內的後花園，頂新社區數年來持續打造社區園藝行暨社區花園，免費提供喬木供市民及社區領取種植，成為城市淨零的重要推手與實踐者，園藝行周邊之開放花園綠地更是居民運動休憩的最佳地點。

路竹區鴨寮社區（座標22.84689,120.26894）原本閒置且長滿雜草的古厝，透過結合鴨子意象及傳統寺廟工藝罕見的建築特色「剪黏藝術」打造多處鴨造型座椅、故事看版等趣味之休憩角落。

湖內區湖庄社區（座標22.88551,120.23846）改造社區廟宇旁髒亂空地，社區以香草植栽完成可食地景休憩空間，社區也發展出香草手工皂、防蚊液、驅蚊香包等，打造兼具微創生及教育的社造基地。

鼓勵社區淨零綠化 提供2類補助

都發局吳文彥局長指出，都發局近年導入地方微創生及SDGs聯合國永續指標，結合淨零碳排願景，期許社區在推動公共事務的同時也能夠透過環境綠化，讓社區走向低碳永續家園，「113年度高雄市社區營造實施計畫」已公告實施，提供社區2類補助，包含新增社造點及維護管理，鼓勵社區植樹綠化，以減碳綠化行動建構低碳永續家園。

湖內區湖庄社區。（圖／高雄市政府都市發展局提供）

歡迎社區提案 補助最高30萬

都發局提醒，今年度已開始受理社區提案，新增社造點包含零碳綠環境每案20萬元、多元整合型每案30萬元，維護管理案依據基地面積計算補助額度，最高5萬元，新增社造點類於4月30日截止申請，維護管理類於3月31日截止申請，歡迎各社區把握機會踴躍提案申請，歡迎電洽都發局（07）336-8333#2647或社規師團隊0932-744-896。申請書表可至高雄市政府都發局網站（https://community.kcg.gov.tw/GBA/web_page/GBA010100.jsp）下載。（高雄市政府都市發展局廣告）