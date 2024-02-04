劉揚偉接受媒體聯訪時表示，雖然由於認列夏普投資減損影響，2023年首季獲利下滑較多，但綜觀全年營運「做得還不錯」。展望2024年，今年有幾個產品需求不錯、有幾個產品會受市場影響，認為整體看來會比去「好一些些、高一點」。

劉揚偉指出，AI伺服器需求當然會不錯，集團在伺服器方面已感受到需求確實不錯，有陸續拿到新案子。不過，消費電子產品會受到國際局勢影響，因為國際局勢會影響全球經濟，進一步影響鴻海整體營運狀況。

不過，對於其他同業均看好AI伺服器今年營收可望倍數成長，劉揚偉對此表示「有點納悶」，認為因晶片產能有限，下半年供給狀況會紓緩一些，但需求可能仍跟不上供給，可能要等到新廠新產能開出，表示對市場「有好到那麼好嗎」要弄清楚是怎麼回事。

區域製造布局方面，劉揚偉表示區域製造是個趨勢，鴻海對此有些不錯進展，今年嘉年華有許多國家同仁來參加，如越南、美國、印度、墨西哥、歐洲，鴻海在這些地區都有些產能規畫，會陸續看到新產能開出，相信鴻海在區域製造方面「走得蠻穩健」。

電動車業務方面，劉揚偉指出首要大事就是納智捷LUXGEN N7能推展順利，畢竟交一部車跟交一支手機的複雜度不同，在路測及客戶測試方面要做好很多準備，一定要把品質做好，對此很謹慎推動。

劉揚偉表示，他自己開N7已經3個月，感覺相當不錯，認為儘管不是成本最低、品質最佳、創意最領先，但台灣的強項在於每項表現都不錯，速度很快、品質不錯、成本也相當有競爭力，對此非常有信心，認為大家可以感受一下台灣製造的電動車品質是有水準的。