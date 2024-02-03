富邦臺灣中小ETF(00733)昨天漲幅約1.97%，大幅超過臺灣加權股價指數報酬(約0.51%)與櫃買指數(約0.75%)，為昨天台股ETF表現最佳，主要是受惠成分股中AI族群之表現。其中，指數第一大持股英業達(2356)因受惠企業和美國CSP（雲端服務供應商）客戶伺服器整體復甦推動，由於AI PC的NPU IP可實現臉部辨識和數學運算功能，預期2024年AI伺服器出貨量將上看年增雙位數，並自第四季量產，將有助2025及2026年營收。

另，指數第二大持股技嘉(2376)因預期VGA與主機板將出現個位數成長，通用伺服器可望邁向復甦之路，再加上受惠2024年AI伺服器客戶群需求在美國地區持續成長，更擴大至自歐洲和亞太地區客戶，將更加多元化。

再有成分股奇鋐(3017)亦受惠電信及AI伺服器業務推動，預計2024年針對PC及NB出貨量將年增個位數，此外為CSP客戶的伺服器散熱提供3D Vapor Chambers（VC）裝置，目前正向越南擴張產能，預計今年第2季開始可望月增20至25萬台；另提供CSP客戶提供高價值的液冷解決方案，亦預計2025年將有更多貢獻。以技術線型來看，昨天量增價漲，且突破近期盤整區間，顯示投資人追價意願提高，多頭氣勢不斷上升，表現相當強勁，未來轉強的機會相當大。