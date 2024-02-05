筏子溪作為台中高鐵門戶第一站，為串聯水岸廊道空缺段並完善行人及自行車動線，台中市政府水利局投入3000萬辦理「筏子溪門戶迎賓水岸廊道下游串連工程」，工程已於112年9月完工，並於11月6日舉辦啟用典禮。串聯工程縫合上游魚市場延伸至下游烏日近4公里的藍帶空間，提升當地觀光休憩品質。

筏子溪為中央轄管河川，其水岸休憩動線建置亦日趨完善，但南屯至烏日間局部動線前因腹地受限與跨橋段高差等因素未能串聯銜接，既有廊道也因寬度不足未能供行人及自行車共用，因此由台中市政府著手改善，工程在111年10月開工，112年9月完工。

堤岸步道 連結烏日轉運中心

台中市政府水利局與承包商團隊相當用心，以最小開發、減量設計、保留生態與石虎棲地，打造舒適安全的水岸廊道，並連接南屯區筏子溪兩岸及大烏日地區，完成串聯迎賓廊道至建國路橋既有人行道，同時新建自行車通行空間。

新闢400公尺長堤岸廊道銜接上下游動線。（圖／臺中市政府水利局提供）

水利局表示，筏子溪工程串聯後，南北旅客可由高鐵站直達筏子溪文字地標及水文化環境教育館，提供民眾良好的休憩場所，堤岸步道連結烏日三鐵共構的轉運中心，可擴大鐵路一日生活圈效益，同時帶動烏日舊市區觀光及地方產業發展，充分結合此區水文環繞的都市空間特色，藉此連接筏子溪兩岸及大烏日，打造共同河岸生活圈。

河岸動線 展現水岸生態特色

工程新闢400公尺長堤岸廊道銜接上下游動線，拓寬改善既有堤頂步道1.1公里範圍供自行車及行人共用，於烏日建國陸橋新設上下設施連接筏子溪廊道動線，現可自文字地標迎賓廊道直達下游烏日建國路，配合既有高鐵三路橋與建國路橋，達成河岸動線橫向串聯，縫合此段1.5公里範圍水岸廊道至整體藍帶空間。

水利局補充，市長相當重視南屯及烏日地區發展，市府近年進行許多建設，如「筏子溪水文化暨環境教育館」、「筏子溪生態綠廊營造計畫工程」、「烏日區成功東路排水改善工程」、「台中市烏日綜合社會福利館興建工程」等，致力推動台中市水岸生態特色。（臺中市政府水利局廣告）