大陸疫後入境遊恢復緩慢！官方發布報告，2023年外國人出入境人次只恢復至疫前36％，全國旅行社接待入境遊客人數僅恢復不到1成，預計2024年入境有望恢復到5成。官方承認，很多入境遊從業人員轉行，機票價格較高、景區、交通門票預訂困難、外賓住宿接待限制等問題依然存在。

香港星島網5日報導，中國旅遊研究院國際研究所課題組近日發布《中國入境旅遊發展報告（2023-2024）》，引述全國移民管理機構查驗出入境人員的數據顯示，2023年，港澳台居民出入境人次恢復到2019年的81％，但外國人出入境人次只恢復到36％。

此外，商務遊客恢復速度顯著，但2023年全國旅行社接待入境遊客人數僅恢復到2019年的一成不到。報告認為，伴隨國際航線的不斷恢復、入境便利度的提升、入境旅遊供應鏈的持續修復，初步估計，2024年，外國人入境市場有望恢復到2019年的5成，港澳台入境市場實現全面恢復。

報告承認，部分入境旅行服務商和供應商已經離開，很多從業人員轉行，機票價格較高、景區、交通門票預訂困難、外賓住宿接待限制等問題依然存在，這些都是行業供應鏈重構需要考慮以及逐步解決的問題。

大陸《財新周刊》此前報導，大陸移動支付盛行、對國際信用卡支付接受度不高、景區登記要求繁瑣，導致當前外國遊客稀少。報導稱，李女士的法國丈夫曾在京工作多年，時隔4年後回到中國大陸，稱最不適應的痛點是「各種綁卡、刷臉，感到害怕和不安全」。

桂林唐朝國旅總經理周曉光相信，今年入境旅遊肯定比去年有較大增長，但估計只能回到2019年30％至40％；陝西利行國際旅行社總經理張帆預估，恢復至2019年水準至少要3至5年。