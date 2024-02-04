新冠疫情解封後，各地出現旅遊人潮，知名訂房網站Booking.com公布2024「旅客評分卓越獎」，義大利連7年奪冠；「全球最好客目的地」由台灣澎湖縣拿下，排名僅次於英國的佩斯郡，到訪的旅客大讚澎湖有玄武岩等自然景觀及海上花火節，讓人印象深刻，根據統計資料，去年一共有127萬人次造訪。

Booking.com近日根據平台逾3億旅客的評價進行統計，公布2024「旅客評分卓越獎」，一共有221個國家和地區入榜，前5名分別是義大利、西班牙、法國、德國及英國，其中義大利已連續7年蟬聯第1。

至於「全球最好客目的地」，第2名由台灣的澎湖拿下，排名僅次於第1名的英國的佩斯郡，評價的網友讚澎湖的有玄武岩等自然景觀、人文生態豐富，每年還有國際海上花火節，美不勝收的景色讓人流連忘返。

根據澎湖縣政府旅遊處資料，去年到澎湖觀光總計127萬4589人次，其中以花火節佔觀光人數的4成，和111年的114萬人次相比，觀光人數成長約1成。