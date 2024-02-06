澎湖縣1名葉姓選民於20屆澎湖縣議員選舉時，為了支持某候選人當選，花了3000元要其他選民幫忙投票，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，一審處有期徒刑1年7月，褫奪公權4年，他上訴盼獲緩刑機會，高雄高分院審理時認為他符合於6個月內自首，得減輕或免除其刑的規定，因此改判有期徒刑1年2月，緩刑5年。可上訴。

判決指出，第20屆澎湖縣議員第1選舉區馬公市選舉競爭激烈，1名葉姓選民為澎湖縣議員第1選區某馬公市縣議員候選人支持者，為了讓該名候選人能順利當選，於2022年10月底，以每票1000元要歐姓選民及他的太太及兒子投票給該名候選人，涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，一審處有期徒刑1年7月，褫奪公權4年。

葉姓選民不服提出上訴，指出自己符合自首情形，且是基於個人情誼，幫助選情有困難的候選人，是一時思慮犯案，已無再犯之虞，希望法官能給他緩刑機會。

高雄高分院審理時，指該起案件為澎湖縣調查站為查緝另件賄選案件，通知葉男以受賄者的身分到案，於檢調機關尚不知他行賄犯罪嫌疑前，主動供出本案，符合公職人員選舉罷免法第99條第4項前段，於6個月內自首，得減輕或免除其刑的規定，加上他犯後始終坦認犯行，態度尚稱良好，所交付之賄款金額、賄賂之投票權人非多，因此改判有期徒刑1年2月，緩刑5年，褫奪公權4年，緩刑期間應依檢察官指定期間、方法，向公庫支付5萬元。全案仍可上訴。