原相去年第四季營收17.68億元、季成長11%、年成長73.3%；單季淨利為2.77億元、季減少7.2%，相較2022年第四季則是轉虧為盈；單季每股淨利為1.93元。單季毛利率為59.8%，季增加0.5個百分點、年增加4.3個百分點。

原相累計2023年營收為58.44億元、年增加11.8%；全年淨利為7.99億元、年減少23%；每股淨利為5.57元。全年毛利率為57.6%、年增加3.6個百分點。原相2023年獲利相較2022年減少主要是因為業外處分部分(原睿科技)以及兌換利益。

存貨部分，原相過去幾個季度持續消化，到去年第四季度截止，庫存金額降低到6.8億元左右，回到相對健康水準。

展望第一季，財務長羅美煒表示，就各個產品線說，儘管第一季適逢2月工作天數少，還有淡季因素，但目前看起來整體營收還不錯。滑鼠產品會去年第四季差異不大，可能僅會微幅減少；遊戲機因傳統淡季，故營收減幅會大一點；安防產品則會相較去年第四季略減；其他消費電子因為需求持續回溫，會比去年第四季好；NRE收入則會比去年第四季減少。

整體來看，羅美煒表示，第一季營收會比去年第四季減少一點，但減幅不大。毛利率目前看起來，因為產品組合影響，包括電競滑鼠比重減少，一般滑鼠、安防產品增加，加上NRE收入減少，故毛利率會比去年第四季減少，預計會類似去年平均數。營業淨利率受到營收略減、毛利率略減等關係，會比去年第四季減少幾個百分點。