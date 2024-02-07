為培育優秀護理人才，大千與元培共同簽訂合作意願書。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

為感念母親恩情、善盡企業社會責任，大千綜合醫院積極投入培育優秀護理人才，今特與產學合作多年的元培醫事科技大學簽署合作意願書，成立「大千碧英護理師公費培育專班」，大千將提供連續4年、每年12萬元，總金額高達2400萬元的助學金補助，嘉惠護理專班學子，同時保障畢業後加入大千就業，讓學生專心學習課業，無後顧之憂。

大千將提供2400萬元助學金，嘉惠護理專班學子。（大千醫院提供／李京昇苗栗傳真）

大千綜合醫院院長徐千剛表示，元培醫事科技大學為全台第一所醫事技術專業學校，創校60年來為台灣醫護健康產業培育許多優秀人才。其中，成立32年的護理系擁有優良師資及專業教學設備，培養出的護理專才，從實習期間的表現就深獲肯定，且畢業後在職穩定度高，是醫療機構重要的人力。

此外，元培與大千長期合作關係密切，包含元培在大千院內開設二技護理系學分班，提供醫院在職人員進修管道，以及由護理系老師指導醫院護理師，撰寫能力進階N3個案報告等；大千則提供元培學生臨床選習，在學業的最後一哩路接受完整的臨床訓練。

徐千剛說，透過這次「大千碧英護理師公費培育專班」的合作，再次展現雙方在專業人才培育的共識與努力，讓學生可以從就學、實習到就業都能獲得保障，期望讓更多學子投入護理專業學習，一起為苗栗鄉親的健康努力。