豐原惟美獅子會、群合獅子會、東豐獅子會、美豐獅子會捐助禮券，贊助捐血活動。（豐原醫院提供）

豐原醫院副院長曹承榮率先挽袖捐血。（豐原醫院提供）

全台捐血中心傳出血庫存量低，為鼓勵救血荒，農曆春節前夕，衛生福利部豐原醫院於6日舉辦「挽袖捐血，拼出無限希望活動」，號召醫院同仁及在地里民共同參與，在地獅友們更加碼捐贈禮券。捐血活動春節不打烊，除了除夕暫停捐血外，歡迎民眾就近到豐原捐血室或各捐血站貢獻熱血。

豐原醫院昨舉辦「挽袖捐血，拼出無限希望活動」，在地豐原惟美獅子會、群合獅子會、東豐獅子會及美豐獅子會為提高捐血量，特加碼捐贈全聯禮券，豐原醫院院長賴慧貞表示，捐血一袋，救人一命，感謝在地獅子會熱心公益，愛心不落人後。

豐原醫院杏一門市及維康門市本著對公益活動的支持，只要有捐血就致贈精美禮品，並邀請精油攤位免費為捐血人提供按摩紓壓服務，讓捐血人開心又身心放鬆。

豐原醫院檢驗科主任陳嘉文表示，醫院平均1個月約需1200袋的血液救助病患，本著人飢己飢，人溺己溺的精神，院內工作人員一早排隊響應。副院長曹承榮一口氣挽袖捐400cc；工務組張芫綸表示，已經有一段時間沒有捐血，捐血車到醫院可以就近捐血，讓有需要的人可以及時得到援助；院內主計室主任葉文斌指出，前次因感冒沒捐成，這次終於如願以償。昨總計捐血135袋，共計33750cc。

衛生福利部豐原醫院提醒，有感冒打針吃藥的須暫緩2周捐血，年齡介於17至65歲，女性體重45公斤以上，男性體重50公斤以上，健康情況良好，就可至捐血站由捐血中心人員評估是否適合捐血，捐250毫升全血需間隔2個月，捐500毫升全血需間隔3個月。

捐血中心指出，值此血荒，除除夕當天暫停捐血外，春節不打烊，每天上午9點到下午6點，歡迎民眾就近到豐原捐血室或各捐血站貢獻熱血。