中華電是台灣最大的電信營運商，為解決5G服務、人工智慧和雲端運算等需求不斷增長所帶來的挑戰，積極投入下世代高速光傳輸網路的技術研發。2020年3月，中華電與富士通加入IOWN全球論壇(IOWN Global Forum)，力拼實現高容量、低延遲、低功耗的網路環境。透過中華電和富士通的合作，富士通將協助中華電在台灣建置IOWN全光網路技術驗證環境，並將以此合作備忘錄為契機，推動該技術在台灣商業網路中應用。富士通將利用其在日本的成果和知識，為適合台灣電信環境的IOWN全光網路建設計畫的制定和早期商業化做出貢獻。

中華電執行副總經理暨技術長黃志雄表示，中華電身為台灣的電信龍頭公司，本次與日本富士通簽署合作備忘錄，中華電與富士通將攜手發展開放全光網路，為B5G/6G、人工智慧、雲端運算等創新應用情境，提供更好的光通訊品質，讓台灣社會與民眾及早享受資通訊服務帶來的便利性。

富士通技術長Vivek Mahajan表示，本次與中華電信簽署了合作備忘錄，期許未來協同合作的顯著成果。相信透過富士通業界領先的全光網路(APN)建構經驗與成就，將有效改善網路環境、解決社會問題以及減少網路運營造成的環境影響等議題。