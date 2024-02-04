此外，鑑於氣候變遷及淨零排放為現今全球關注議題，中華電學院也開辦課程輔導公司同仁順利取得了83張ISO 14064-1證照和85張ISO 14001證照，並將ESG系列課程推廣至集團子公司，為集團子公司量身開辦的「碳盤查與減碳路徑規畫工作坊」即大獲好評，促進集團向前推動ESG永續作為。另外，配合中華電已於2023年率先同業承諾於2030年達成生物多樣性的淨正向影響(Net Positive Impact,NPI)與實現不毀林(No Net Deforestation,NND)目標，中華電學院與產官學研專家合作，舉辦了一系列生物多樣性議題相關課程，厚植中華電信環境保護領域之實力，同時顯示公司培育企業永續專業人才不遺餘力。

展望2024年，中華電學院將持續擴大ESG系列課程服務對象，將規畫建置「供應商淨零永續學園數位學習平台」，期待發揮龍頭電信領頭羊的角色，與供應商夥伴持續積極減碳。