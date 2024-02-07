台驊指出，由於遠東至歐洲及地中海運運價大漲，加上繞行好望角成本高昂，中歐班列成為廠商出口歐洲的主要替代方案，在紅海危機疊加中國廠商趕在過年前交貨的情況下，台驊鐵路事業部營運迎來小高峰，中歐鐵路艙位接單為滿艙狀態，同時中俄鐵路業務亦同步提升，帶動1月營收達1.2億元，月增102.9％，重回億元水準。空運營運則受惠農曆年前電商出貨量能強勁，出貨量仍較上月成長，但受到全球艙位供給增加運價下滑影響，1月營收3.25億元，較上月小幅衰退11.32％，年增率則大幅成長43.91％。

隨著春節臨近，內貿需求強勁，尤其江船貿易量最為顯著，同時在中國境內物流需求強勁帶動下，市場對企業存貨需求增加，同步推升倉儲使用週轉率，帶動倉儲收入增長，整體內貿物流事業部1月份營收達3.02億元，年增44.46％，營運持續維持高檔。

近期運價翻漲，主因在於地緣政治衝突與外貿企業急於中國農曆新年之前推動出口所造成，隨著托運人對紅海危機後的高運價及遞延的船期產生觀望與中國農曆節前出貨接近尾聲，中歐運價已於高峰值回落，同時因應2月份短少的工作天期，依據Drewry統計，全球航商往返跨太平洋、跨大西洋、亞洲-北歐和地中海等航線於第06週（2 月12日至2月18日）和第10週（3月4日至3月10日）期間宣布取消部份航班，以維持現行運力與運價；由於農曆年後工廠尚未復工，航運市場進入淡季，貨量與運價將小幅修正，整體市況將視3月中旬中國勞動市場復工狀況與工廠開工率而定。

台驊控股藉由四大事業群均衡拓展集團營運規模，尤其看好全球電商物流與中國新三樣產業商機；台驊控股旗下子公司聯宇達方專營鋰礦砂、特殊化學品及美妝快銷品等倉儲配送業務，其同時擁有專業倉儲物流、危險品報關、加工品配送及海鐵、海江多式聯運等優勢，結合集團海、空運及鐵路業務合作，2023年繳出亮麗營運表現，2024將依此營運模式持續擴增業務規模，並持續物色海外優質上下游產業進行合資或合併業務擴大營運規模。