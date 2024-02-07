交通部7日宣布，原定春節後開放的台灣民眾赴大陸團隊旅遊規劃，即日起不再進行。對此，大陸國台辦7日晚間發布答記者問，發言人朱鳳蓮回應，對原定規劃不再執行的出爾反爾已不是第一次，批評這只會讓台灣民眾和旅遊業界，再次對民進黨以旅遊進行政治操弄感到不滿。

朱鳳蓮表示，台灣民眾對組團來大陸旅遊期待已久，旅遊業界也一直呼籲民進黨早日解除禁令。從去年8月以來，台灣方面幾次聲稱就恢復旅行社組團赴大陸遊作出規劃，但卻同時附加條件，始終都在政治算計。

她說，直到今天又宣佈原定規劃不再執行，如此出爾反爾，已經不是第一次。這只會讓台灣民眾和旅遊業界，再次對民進黨以旅遊進行政治操弄、阻礙兩岸同胞交流、損害兩岸同胞福祉感到不滿。

交通部觀光署原訂7日宣布我國組團赴陸的旅遊方案。但政策卻急轉彎喊卡，表示由於大陸至今未就陸客旅行團來台進行安排，加上片面宣布更改M503航線運行，故請旅行業者即日起停止招攬赴陸旅行團，但今年3月至5月底已招攬成行的部分，仍可照舊出團。