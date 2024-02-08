春節連假今(8)日正式開始，大樂透、威力彩、百萬加碼今晚一次全開獎，大樂透頭獎獎金上看2.4億元，百萬加碼還有316組，威力彩獎金更飆到3.1億元。最新獎號已經出爐，快來對獎！

大樂透第113000013期今晚開獎，中獎號碼由小到大依序為05、08、25、31、39、47，特別號22。

大樂透「春節大紅包」獎號為08、12、21、23、34、37、40、45、48。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。