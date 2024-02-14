一輛轎車從蘆洲區永安南路，一路行駛至中原路期間多次跨越雙黃線。（圖 / 劉詠韻翻攝）

新北市蘆洲警分局除夕夜執行巡邏勤務時，發現一輛轎車多次跨越雙黃線。員警上前攔查，確認駕駛並未酒駕，但卻意外查到副駕駛的25歲何姓男子，被台中地院發布詐欺通緝，隨即將他逮捕，警詢後依毒品、詐欺罪嫌移送法辦。

蘆洲分局表示，延平所員警鄭力瑋、蔡念彤本月10日執行巡邏勤務時，於永安南路查獲一輛小客車違規跨越雙黃線。員警上前攔停，當場確認駕駛並無酒精反應，不過卻揪出副駕駛25歲何姓男子，為台中地院通緝的詐欺犯，另搜索車輛時再起出第三級毒品K他命，訊後全案依毒品、詐欺通緝移送偵辦。

蘆洲分局延平所副所長郭立森呼籲，施用毒品只會使人沉淪其中無法自拔，吸食毒品更會嚴重危害身體健康，切勿因一時好奇而施用毒品，以免悔恨終身。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！