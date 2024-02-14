有些人心思縝密，不會讓人輕易看穿。命理網站《星座巫師》分享4星座城府極深，想法特別多，卻善於偽裝，表面看起來待人友好，不過一旦被得罪，他們就會記在心裡，嘗試找機會報復，或透過算計達到目標。

▎巨蟹座

巨蟹座心思細膩又敏感，比同齡人還成熟，看似溫和善良，對外保持單純形象，擅長隱藏情感及意圖，由於內心脆弱，不希望受傷或與人起爭執，因此善於偽裝保護自己，抱持「見人說人話，見鬼說鬼話」的原則，不輕易得罪任何人。

▎天蠍座

天蠍座警戒心很強，不喜歡熱臉貼冷屁股，對很多事情有主見及想法，但不會讓人輕易看穿，常在暗地觀察每個人或事情，善於用言語說服他人，使對方在不知不覺中選擇妥協，按照他們的想法去做事，舉手投足間散發神秘魅力，吸引別人想深入了解。

▎摩羯座

摩羯座表裡不一，想法有些陰暗，與人相處時總是會往壞處去想，用負面想法猜測他人的用意，但是為了不引人反感，他們會掩藏真實想法，臉上總是掛著笑容，散發出正能量，若是沒相處一段時間，根本難以察覺摩羯座的內心世界。

▎雙魚座

雙魚座善於觀察，看似內斂卻有野心，有時沉默不語，其實是在謀劃，從算計中獲得利益，因而感到滿足，喜歡不斷想出新招算計他人，從不覺得麻煩，他們平時會裝得很單純，不容易讓人察覺心思，經常扮豬吃老虎，讓人跌破眼鏡。