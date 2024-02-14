Evans在會上談及如何應對產業政策時表示，「阿里選擇做的其中一件事就是合作，這對一間中國公司而言有點不尋常。」Evans強調，從根本上說，與當地企業合作就是一個機會，能夠緊密地參與當地市場。

Evans並指出，阿里巴巴將在阿拉伯聯合大公國同樣找尋合作夥伴，並透露在沙烏地阿拉伯剛做完「一件非常有趣的事情」。