香港經濟日報24日引述陸媒報導，馬雲在上季購買阿里股票後，持股量已超過2021年底報告的4.3％；同時，蔡崇信透過其家族投資平台藍池資本管理公司Blue Pool Management購買阿里巴巴股票。

報導指出，近年孫正義的軟銀已透過遠期合約削減了其持股比例，軟銀持股量已由2022年12月的約7％降至2023年3月的2％左右，到同年5月則降至0.5％。

軟銀集團表示，截至2023年6月底止，已將阿里巴巴完全變現（fully monetized），阿里巴巴持股權益價值已降至不足200億日圓（折算約10.9億港幣），相當於阿里巴巴當時市值港幣1.9兆元的0.06％。此消彼長下，馬雲目前已取代軟銀成為阿里巴巴最大股東。

紐約時報引述消息人士指出，馬雲上季一直逆市增持阿里巴巴港股，購進價值約5,000萬美元（約合港幣3.9億元），另外，美國證交會（SEC）文件披露，蔡崇信在2023年第4季購進1.51億美元（約港幣11.78億元）阿里ADR，涉及約1.96億股ADR。

報導稱，馬雲自從2020年10月出席上海「外灘金融會議」公開批評中國金融監管系統後，阿里巴巴關聯企業螞蟻集團在上市前夕喊停，引來市場各種猜測，其後馬雲甚少出現在公眾視野，去年更放棄螞蟻集團控制權，似乎與阿里及螞蟻系保持距離。