旅宿業頻頻喊缺工，並要求政府開放旅宿業移工，交通部觀光署備齊相關資料送至勞動部，勞動部2月上旬召開專家學者會議審查相關資料，會中要求觀光署應針對不同等級的旅館做差異化分析、薪資及就業狀況與中高齡勞工及二度就業婦女等仍在努力空間。勞動部常務次長陳明仁說，觀光旅宿業缺人會用各式方法協助，但具體開放旅宿移工的時程還沒有清楚的時程表，仍要看整體評估。

陳明仁今天主持新春團拜，會後接受媒體聯訪時表示，旅宿業缺工是事實，解方可能包括自動化、中高齡及二度就業婦女，移工也是選項之一。針對旅宿業移工部分，觀光署提供資料予學者專家審查，意見包括觀光旅館、一般旅館及民宿有不一樣的差異，應做差異化分析，雖然旅宿業薪資有上漲，薪資及就業情況仍要待釐清，中高齡勞工、二度就業婦女與職務再設計等還有努力空間，將視補正資料後，再召開跨國勞動力諮詢小組會議審議。

至於疫後改善缺工擴大就業方案其中一項為協助旅宿業進用勞工，但成效始終不彰，陳明仁說，去年剛上路時可能有部分業者觀望，去年年底提供數家業者專案協助，也都能夠找到適用人才，他強調，觀光旅宿業的缺工不會只靠單一方案就能解決，包括自動化、國內人力補充，也是選項之一。