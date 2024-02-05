工研院為推動台灣電動車產業發展，攜手近60家產官研代表合作成立「台灣電動車輛電能補充產業技術推動聯盟」，日前會員大會宣布電動車充電議題推動共識，包括電動機車電池交換產業標準、充電樁的計量與智慧充電規範及雙向充電規格等，期完善產業生態鏈，強化台灣充電產業競爭優勢。

工研院副院長暨車輛電能補充聯盟主席胡竹生表示，台灣擁有成熟的機車產業，上下游產業鏈完整且自製率高達100％，隨著電動車用戶數量增加，相關基礎充電設備的需求不斷增長，尤其是高壓快充需求更為迫切。

工研院認應抓住電動化轉型的契機，制定電動機車電池交換產業標準刻不容緩，以降低廠商製造及營運成本，進而解決消費者購買電動機車持有成本過高的痛點。

該聯盟將推動充電樁的計量規格驗證，以確保充電系統在安全規範下正確運作，同時，也將持續推動組合充電系統（CCS）雙向充電的標準訂定，以支援更多元電動車的電能服務需求。另外，在電動大客車智慧充電規範準則方面，聯盟已列入後續聚焦及推動項目。

工研院2020年攜手產官研成立車輛電能補充聯盟，針對近年國內充電議題已匯聚產業共識，包括推動電動機車電池交換共同標準、制定充電樁的計量與智慧充電規範及持續推動雙向電力傳輸等，未來將有助於整合國內電動車充電產業資源，建立技術交流與合作平台，進一步完善電動車輛電能補充生態鏈。

工研院持續聚焦市場新價值，已制定《2035技術策略與藍圖》以應對未來的挑戰，在智慧生活應用領域，結合機械、電子等跨領域的研發優勢，協助提升我國電動車產業的發展，共同邁向綠色經濟和永續環境的未來。