鼓鼓（左）和大元在NBA球場上被鏡頭捕獲浪漫接吻。（翻攝自IG）

呂思緯（鼓鼓）和女友大元穩定交往10年，感情甜蜜。他們日前赴美國旅遊，特地去看NBA球賽，在現場還被球場的鏡頭意外捕獲，只見2人當下開心地接吻2次，大方放閃。而鼓鼓與蕭秉治組成的限定團體「GX」，16日宣布好消息，數位上架《GX》首張同名迷你專輯，收錄全新3首單曲，包括1首未曝光的〈下半身管不住〉，直白的歌名讓歌迷一聽大喊好害羞。

他們除了推出迷你專輯外，GX也將展開「大玩一票ALL YOU CAN PLAY」巡迴演唱會，3月16日及17日即將前往高雄流行音樂中心開唱，接著在上海、廣州等各地巡演，並陸續解鎖其他城市，也將在演唱會首唱新曲，期待與各地粉絲見面。

他們在「MP魔幻力量」時期有無數經典歌曲，其中〈我是誰我是誰我是誰〉一直帶給歌迷許多正向能量，陪伴他們走過低潮，去年在KKBOX頒獎典禮上，鼓鼓與蕭秉治合唱影片也隨即破百萬觀看次數，因此此次迷你專輯特別收錄該曲，蕭秉治說：「這首歌發行已經15年了，無論是過去還是現在，霸凌、不公、尋求自我認同，這些事一直存在，仍然希望可以繼續提醒每一個可能正在彷徨無助的人，無論處在人生的哪個階段、遇到當下無解的困難和疑惑，想讓更多人知道勇敢做自己的重要。」