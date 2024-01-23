葉諾帆近來宣布回歸歌壇。（豪記唱片提供）

葉諾帆淡出演藝圈6年，去年參選台中市議員，可惜未能當選，近期宣告歸隊加盟豪記唱片推出新專輯《笑紅塵》，表示這些年來體驗許多生活，新專輯就是領悟的成績單，期待與粉絲分享。

提到新出發，葉諾帆新歌挑戰20秒零換氣演唱，MV更以蓄鬍落魄男，顛覆形象演出，而曾歷經重大車禍，下半身神經重挫，葉諾帆坦言我花了10年時間，學習走路，因此任何的打擊，「對我來說都不會再卡關。」

被關心身體近況，葉諾帆表示過往曾歷經大車禍，下半身神經嚴重受損，長達10年都在學習走路，直到現在右腿仍持續發麻，無法久站與坐，也不能快跑、上下樓梯都要放慢，被醫生宣佈會是一輩子都會緊跟隨得。

葉諾帆回憶過往大車禍復健過程，當時要下床，光是轉身就要花20分鐘，雙腳落地更要需一小時，因為當腳著地的那一刻，雙腳感受到如被千斤重擊的巨痛，讓他沒有勇氣承受，因而有段時間不敢下床復健，阿嬤給了相當大的力量，阿嬤某日來家中，鼓勵他走出家門買最愛的冰品，當下才驚覺怎麼可以讓阿公阿嬤這麼擔心，因而決定鼓起勇氣做復健，就這樣的花了10年，才完成復健，「醫生也囑咐我這輩子雙腳不能跑跳，我學著樂於接受，很慶幸我的人生有許多的轉折，讓我學會珍惜每一個腳步。」