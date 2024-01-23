2024青龍年很特別，無立春又碰到閏年，古話說「無春遇青龍，三人要穿紅」，意指今年3種人運勢凶險，穿紅才可驅邪避凶、祈福安康，《搜狐網》點名年齡逢「明九」、「暗九」及生肖是「龍、狗、牛、兔」的人，善用紅色的喜慶和吉祥保護自己，今年才能無災無難，平安度過難關。

▌第1種：年齡逢「明九」的人

所謂的「明九」，其實就是個位數為「9」的歲數，比如說二十九，五十九，九十九等，傳統認為「逢九必凶」，所以年齡裡面有九的人，就是龍年逢九的人，需要穿紅壓制，否則，今年容易多災多難、遭遇坎坷，尤其身體本來就弱的人。

▌第2種：年齡逢「暗九」的人

俗話說「九九歸一」，所以人們對這些很忌憚，認為逢九之年多災多難，因此，在逢九的年份，人們多會佩戴紅腰帶，鞋襪、內衣等也都會穿著紅色，用以趨吉避凶，而且在很多地方，人們認為，「明九不可怕，暗九大過天」，畢竟「明槍易躲，暗箭難防」；所謂「暗九」，就是9倍數的歲數，比如十八、二十七、四十五等，所以，在這些歲數的時候，一定要更加認知對待。

▌第3種：生肖是「龍、狗、牛、兔」的人

屬龍的穿紅，是因為屬於本命年，正在「值太歲」；屬狗的穿紅，是因為辰戌相沖，正在「沖太歲」；屬牛的穿紅，是因為辰丑相破，正在「破太歲」；屬兔的穿紅，是因為辰卯相害，正在「害太歲」。

按照傳統文化和習俗，2024年除了屬龍的要穿紅，屬狗、屬牛、屬兔者也要注多注意，穿紅就是要借助紅色的喜慶和火屬性，來催化這個良性循環，使今年吉祥如意，事事順心，健康平安，在這個特殊的年份，除了用紅色的喜慶和吉祥保護自己，更要自己照顧好自己，小病不拖，險地不去，陰地遠離，小人不交，唯有如此，才能真的驅凶避禍，幸福快樂度過這一年。