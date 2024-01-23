小學開始放寒假，大同大學科學創意社為小朋友們打造電資創客營，利用程式語言設計的「無用盒」，讓參加營隊的同學們眼睛一亮。小學生熱烈回饋，讓大學生相當感動。

兩天課程利用Arduino程式語言創作，其中「無用盒」（USELESS BOX）獲得小學生高度迴響。表面上是一個看起來沒什麼用的小盒子，但重點在盒子上的開關，當推動開關時，盒子裡會伸出一隻手把開關推回去，反反覆覆非常療癒。

30名小學生放寒假，參加大同大學科創社營隊，學習程式語言設計。（大同大學提供）

「先學會程式語言，配合接電路及設計盒子外觀，每個人都可以擁有專屬無用盒」，科創社社長羅崧瑋解釋，讓小朋友自己動手做，會更有成就感，從中感受電機世界的有趣。

小朋友們七嘴八舌地分享心得，「雖然有一點難，但接電路和程式設計非常有趣」、「謝謝哥哥姐姐教我這麼多」，也讓大學生們感到開心，直呼辦活動值得。

大同科創社社員來自電機系、資工系、工設系、資經系，跨領域團隊陣容堅強，指導老師徐育廷、劉辰盈陪著科創社同學一路走來，「兩天的營隊，每天結束後還要檢討、改進，忙到晚上8點多，看到他們互動和成長，感動又佩服」。