有些人天生自我保護意識強，不容易相信別人。《搜狐網》運勢專欄分享3星座防備心超重，處理事情從容又精明，總是擔心被誣陷或傷害，與人相處時會保持適當距離，工作謹慎毫無破綻，職場小人也不敢亂來。

▎天蠍座

天蠍座天生敏感又多疑，善於洞察人心，處理事情有條不紊，給人精明能幹的印象，他們外表冷靜沉穩，內心世界其實很複雜，害怕受騙或被傷害，所以不會輕易相信別人，總是與人保持距離，防備心非常強，做任何事前都會再三確認，不容許任何失誤。

▎雙子座

雙子座聰明又機智，擅長分析與觀察，迅速捕捉周圍變化，在別人眼裡，他們處理事情總是游刃有餘，面對人際關係也很從容，看似毫無防備，內心其實保持一份警戒，不會輕易敞開心扉，私底下留一手以防不測，雖然人緣不錯，但總是給人一種距離感。

▎處女座

處女座做事細心，凡事追求完美，用高標準要求自己，不讓人找出一點破綻，與人交往相處時，總能抓住對方的情緒與動機，做出適當回應，給人聰明的印象，他們內心複雜又敏銳，經常擔心出錯或被人利用，所以時常處於防備狀態，確保自己的安全。