職場上難免會有人為了利益，而去陷害同事。《搜狐網》運勢專欄分享3星座是小人剋星，他們工作能力強，被人誣陷絕不容忍，或替對方背黑鍋，反而能快速想出方法反制對方，讓小人不敢再造次。

▎射手座

射手座個性無拘束，做事沒有固定模式，思路靈活又有創意，不會過於執著於一件事，拿得起也放得下，工作能力強，面對小人很有一套，最厲害的伎倆是假裝投降，之後再反將一軍，讓對方不知所措，先前的努力都是徒勞。

▎水瓶座

水瓶座聰明又固執，擁有高貴自由的靈魂，做事坦蕩又誠實，絕不被人欺騙，若有人想用強勢手段逼他們屈服，水瓶座不可能輕易妥協，認為應受尊重和平等對待，此外他們善於裝傻，外表讓人誤以為天真，但早已默默做好防備，應付對手的攻擊。

▎天蠍座

天蠍座不僅溫柔又能幹，而且忍耐度很高，職場上善於打持久戰，不會急著爭輸贏，不介意漫長的等待，默默積累實力，等到時機成熟，才會展現真正實力擊敗對手，而且絕不手下留情，天蠍座不僅有爆發力，腦袋靈活又有能力，職場上難以被人擊敗。