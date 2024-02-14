有人天生長了一張「好命臉」，一生不愁吃穿，不過除了面相外，也可靠調整個性、心態或外表翻轉命運。塔羅牌老師艾菲爾在臉書粉專分享，12星座女招來幸福的方法，例如牡羊與天蠍應緩和脾氣，雙子及雙魚則是要別再糾結。

▎牡羊女＆天蠍女：緩和脾氣

牡羊與天蠍女同樣脾氣火爆，容易與人發生衝突，不僅影響人際關係，也使心情變差，進而牽連運勢，建議她們學習緩和脾氣，多聽他人意見，別一味堅持己見，遇到不順心的事情時，學會冷靜下來，個性變得平和，容易吸來好運。

▎金牛女＆射手女：提升外貌

金牛女和射手女很有自信，不太在乎他人眼光，也不追求外在美，容易忽略自身形象，提升外表不僅能增加魅力，也可以帶來好運，平時多注意穿搭、妝容、髮型等細節，看起來更有精神和氣質，外表更出眾，也會吸引好緣分。

▎雙子女＆雙魚女：拒絕糾結

雙子女及雙魚女很感性，容易陷入情感泥沼，甚至無法自拔，經常為小事而糾結，或是對過去的事情耿耿於懷，使心情更痛苦，妨礙自己前進，她們要學習拒絕糾結，多看眼前的美好，每當遇到不愉快的事時，學會放下和原諒，過得開心才能招來好運。

▎巨蟹女＆摩羯女：揮別善妒

巨蟹女和摩羯女具有野心，對生活與事業抱持高期待，看到別人更成功、幸福時，就會產生忌妒心理，出現失敗感，這種心態並不會成為成長動力，反而容易失去機會，建議她們學會揮別善妒，多看自身優點，欣賞更優秀的人，成為進步的助力。

▎獅子女＆處女女：言語善良

獅子女和處女女有個性，自我要求很高，常用自己的標準評斷或指導別人，導致她們言語較刺耳，容易傷害別人的感情，甚至讓對方產生反感。她們要學習說話圓融，多考慮別人的感受及立場，溝通時懂得尊重與包容，才能更受歡迎獲好運。

▎天秤女＆水瓶女：調整心態

天秤女和水瓶女都很理性，清楚規劃生活與事業，但當事與願違時，就會產生負面心態，認為自己很無力且無趣，因而錯失不少發展機會，也失去人生的樂趣，建議她們調整心態，多看生活中的美好與意義，遇到困難和挫折時別氣餒，學習用積極、樂觀的態度面對，才能感到快樂，有助於引來好運。