前總統府發言人Kolas Yotaka在去年被爆「聖母峰事件」，在2022年參選花蓮縣長期間與李姓隨扈發生不倫戀，火速請辭獲准，也將臉書關閉，直至今年初才再開始分享時事。Kolas Yotaka過年期間旅行，今在臉書貼出一段看海鷗駐足的影片，有感而發說「會再繼續飛」，但對於網友關心下一步，她則說「不一定從政」。

Kolas Yotaka過年期間旅行，今貼出一段海鷗駐足的影片，有感而發說：「休息需要勇氣。對她來說不是問題。她飛了千萬里，駐足、聽風、看人、休息，會再繼續飛。」

許多網友留言祝福，也有網友留言說，「不一定要從政，很多原住民族優秀的族人一直為主流社會創造紀錄，可是到年邁的時候才回部落，雖然有名有錢，但是他的才華已無法奉獻給部落，因爲不能動了。智慧的Kolas Yotaka妳是全方位的能者。人雖沒錯，在政治舞台無法發揮千百條的舞台任智者發輝，期待智者在長虹雲端上發光發亮」。Kolas則回應說：「不一定從政」。

Kolas去年被爆出與已婚隨扈不倫戀的「聖母峰事件」時，曾回應說「週刊接獲的爆料，多處經過剪接、誇大，我並不知道對方婚姻的真實狀況，也從未有踰矩或親密的行為。我與李先生已經沒有聯繫，並要向所有被波及的當事人、家人致歉，真相會被釐清。」而在請辭總統府發言人後，Kolas的臉書沉寂多時，直到今年初才再開始分享對時事的看法，也會在臉書貼出自己接受外媒採訪的片段。

回顧Kolas的經歷，曾任記者、原民台主播，2014年獲邀擔任桃園市府原住民族行政局長後踏入政壇，一路從不分區立委做到府院黨發言人，也曾代表民進黨參選花蓮縣長，備受黨內重用。但Kolas除與已婚隨扈地下情外，此前也曾指出有過酒駕紀錄。