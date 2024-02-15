有些人把感情看得很重，願意與愛人或朋友同甘共苦。命理網站《星座巫師》分享4個值得依靠的星座，看到朋友有難，他們會第一個伸出援手，對待感情很真誠，因此人緣非常好，獲得身邊朋友的信賴。

▎巨蟹座

巨蟹座重情重義，待人真心從不敷衍，交朋友不是為了從對方身上得到好處，看到朋友陷入困境時，並不會轉身離去，而是出手相助，能幫忙多少算多少，面對感情也是如此，很有家庭觀，願意與伴侶同甘共苦，值得攜手一生。

▎天秤座

天秤座善良又富同情心，面對感情不在乎財務能力，就算伴侶一無所有也沒關係，認為能一起奮鬥才重要，不容易被富人吸引，對待友情也一樣，盡心盡力幫助朋友，只要對方需要協助，就會第一個站出來，不會吝嗇將溫暖分給別人。

▎牡羊座

牡羊座面對愛情不怕吃苦，只要伴侶有上進心，就願意與對方一起努力，從不在乎愛人是否有錢，認為兩人契合才最重要，交友方面也是抱持相同標準，只要對方有恩於自己，牡羊座就願意與其同甘共苦。

▎金牛座

金牛座非常懂得感恩，只要受到幫助，就會記在心裡，找機會回報對方，假若恩人遇到困難，他們會馬上出手幫忙，與對方並肩作戰，可謂「患難見真情」，交往時很重感情，不會因伴侶貧窮而離開，願意與對方一起從低谷往上爬。