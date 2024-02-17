年假期間，有網友到墾丁大街走春，買了700元東山鴨頭卻得到一包又黑又乾的食物，讓他氣得PO網分享，希望不要再有一樣遭遇的消費者，此事再度加深墾丁大街部分無良商家「天價坑人」的印象。

另外，相比擁有清楚標價的墾丁大街，中國有一款叫做「切糕」的特色食物，因特殊販售方式加上部分被稱作「切糕黨」的不肖商人恐怖手法，讓顧客需花天價購買，因此惡名遠播多年。去（2023）年底一支「盤點切糕刺客」的影片開始在台灣社群竄紅，驚呆觀看過的186萬人，讓這道中國小吃逐漸被台灣人認識。

切糕源自中國新疆小吃 卻因「天價」臭名遠播

「切糕」在中國是東北黃米年糕，以及由各種堅果與糖漿壓製而成的新疆瑪仁糖俗稱，街邊攤販通常會將體積龐大的切糕，一大塊未經分切，漂亮的擺出來銷售，顧客上門消費時攤主會報出一個固定重量賣多少錢，客人要用手比劃所需份量，攤販以此為依據，用刀切出相對應份量，再秤重報價讓客人買單。

然而這種販賣方式沒有清楚標價，不肖攤主會欺騙不懂的消費者，報價時把常見單位斤（約600公克）換成兩（約38公克），或是下刀時故意用各種手法多切一些，再用已經切下來的部分不能不買為由，強迫消費者花大錢當冤大頭，過往最知名案例就是2012年湖南省岳陽市的「天價切糕」事件，一位當地人與新疆切糕商人爆發肢體衝突，最後付出人民幣15萬（約新台幣66萬元）以上的賠償金，經過網路廣傳讓切糕攤商名聲更加一落千丈。

「切糕刺客」影片突然竄紅 引台網熱議相似事件

「天價切糕」事件過後，中國販售切糕的不肖商人被網友統稱為「切糕黨」，更編出幾個讓人聽了會心一笑的網路哏，描述他們販售切糕的驚人售價，例如「手切糕，一刀一套房」以及「一刀馬雲落淚，兩刀建林心碎，三刀化騰下跪，四刀強東認罪，五刀蓋茨崩潰，六刀地球破碎，七刀宇宙崩潰，八刀天堂再會！」（編按：前4刀提及人名為中國知名富豪，第5刀為微軟創辦人比爾蓋茲）。

雖然「切糕」是中國流傳已久的網路哏，去年底卻突然在台灣社群引發討論，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統發現，「切糕」近一年聲量累計3,288筆，卻是從11月才逐漸出現。其中一支發布於去年12月29日的影片，將各種切糕攤販用誇張手法多切一些的過程集結在一起，這支「切糕刺客」影音至今累積超過186萬觀看次數，引發台灣網友關注，在網路論壇PPT出現數篇討論文章。

因為該影片造成不少共鳴，1月10日台中一間黃昏市場販售蓮香肉的攤位，使用以兩計價，未等消費者決定就下刀切肉，類似強賣手法讓消費者買下一塊480元的滷五花肉，該消費者投訴媒體經新聞報導後，創下228萬觀看次數，不少人提及宛如「切糕黨」行徑，單日衝出203筆聲量。

近一年單日最高聲量出現在1月29日，藝人謝麗金在臉書發文，透露她在市場買了1盒未標價的甜糕，竟然花費359元，讓她直呼下次買東西一定要先問價格，文章引發網友議論，也令不少人聯想到「切糕刺客」，讓單日聲量累積568筆。

其實，台灣《消費者保護法》有規定商品或服務具有危害消費者生命、身體、健康、財產之可能者，應於明顯處為警告標示及緊急處理危險之方法。沒有清楚標價已被多位消保官認定違法，一旦消費者發生糾紛，都能向該縣市政府消保官申訴，捍衛自身權益。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年02月15日至2024年02月14日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1000億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『切糕』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。