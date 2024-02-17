以「年代旅遊」經營旅行業的美加國際旅行社，由於與地接社越南WInnER國際旅行社間發生付款糾紛，導致數百名春節期間赴越南富國島旅遊的台灣旅客遭丟包，造成旅客行程中斷，並有地接社發出公告額外向旅客收費而引起紛爭。

觀光署表示，品保協會將全力協助受影響旅客。針對10日出發前往富國島旅遊、行程受影響的旅客，請檢具定型化契約書、代收轉付收據，以及在當地額外支付的住宿、門票或活動等費用單據，向品保協會申訴。

至於已報名但尚未出發的旅客，觀光署指出，刷卡支付旅費的旅客，請向發卡銀行申請爭議款處理。以現金或匯款付款的旅客，則請填寫「品保協會糾紛申訴表」，並檢具代收轉付收據、契約書等相關單據，由品保協會協助申請保險理賠。

觀光署指出，美加國際旅行社若因財務困難無法繼續營業，該公司已投保履約保證保險1千萬元，其旅客仍可獲得保險理賠，如理賠總金額超過保險額度，將由品保協會就履約保證保險理賠金額不足部分的損失協助代償。

此外，美加國際旅行社16日遭品保協會出會，已非品保協會員，品保協會持續在30日內、即2月16日起至3月18日期間協助受理案件申請，專線電話為(02)2599-5088，網址：https://www.travel.org.tw/。

此外，觀光署查處後發現，美加國際旅行社辦理10團富國島旅遊團，均未依約定辦妥入住飯店、餐食及交通接駁，未與地接社簽訂承諾書或保證文件，其中6團未與部分或全團旅客簽訂旅遊定型化契約、1團未依規定派導遊隨團服務，對此依違反規定合計裁罰81萬元。

觀光署表示，鑒於旅遊業春節期間發生重大消費爭議案件，將持續強化定期及不定期查核旅行社，並委託公協會辦理旅遊糾紛精進措施及旅行業糾紛處理教育訓練，要求品保協會定期公告旅遊糾紛案件數量前5名旅行社，提醒旅客慎選旅行社。