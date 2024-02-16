台灣近300名遊客春節期間前往越南富國島旅遊，衍生丟包糾紛，台灣組團社年代旅遊、越南地接社WInnER國際各執一詞。官方調查出爐，越南堅江省旅遊局表示，年代未依協議付款，但WInnER國際終止服務卻不退還訂金，將開罰。

根據越南媒體報導，堅江省旅遊局指出，ＷInnER國際去年9月和年代旅遊簽訂合約，並於今年1月18日收到訂金新台幣70萬元。不過雙方對後續報價無法達成協議，WInnER國際1月31日向年代旅遊發出停止提供服務通知，未得到回覆；儘管終止合作，WInnER國際仍保留訂金。

直到台灣出發的團客2月9日抵達富國島，在機場沒有接駁車也沒有導遊，年代旅遊緊急聯繫WInnER國際，雙方決定先幫旅客租車和訂飯店。結果服務過程中年代旅遊還是沒付錢，導致WInnER國際要求每名旅客支付720美元繼續行程。

堅江省旅遊局認為，WInnER國際單方面終止合約，除了保留訂金，也為旅行團提供服務並收取服務費，已違反相關規定，將處以罰鍰。