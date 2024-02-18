很多長者都擔心會洗腎，腎臟科醫師洪永祥教大家一個簡單的護腎法，就是早、晚各泡澡15分鐘，水溫設定在攝氏40度，有助增加血液循環、降血壓與尿毒素排出體外，另也可緩解肌肉疼痛，幫助入睡與減少止痛藥的使用。

洪永祥在臉書粉專PO文，指一名80歲奶奶腎功能掉得很快，腎絲球由36分掉到16分，尿尿都是泡泡，蛋白尿在三價，血壓高，下肢冰冷水腫。

洪永祥幫這名奶奶調整藥物，建議平常還是要運動，但可再加上早、晚泡溫熱水澡15分鐘，3個月後奶奶回診抽血驗尿效果超級好，血壓正常、蛋白尿剩下半價、腎絲球過濾率從16分上升到40分，陪同的女兒笑著說每天2次幫媽媽早、晚泡溫熱水澡15分鐘，不到一周媽媽睡眠跟高血壓就改善了，連長久的全身酸痛都改善，泡澡真是太神奇了。

泡澡為何對腎功能有幫助，洪永祥說，可歸納下列6點:

1、可有效降低血壓：日本九州大學醫院發表的一篇研究，晚間7時後泡溫泉，可降低65歲以上老人高血壓的發病率。研究組對年齡65歲以上的1萬多人做問卷調查。分析顯示，晚間泡溫泉不僅有助降低慢性肝損傷及高血壓的發病率，還能改善長期壓力所導致的睡眠障礙與腎衰竭。

泡澡能改變人體內激素的分泌，讓自律神經更平衡，血管擴張散熱讓血壓下降，另外泡溫熱水澡紓壓、血鈉、血脂肪的降低也有關，長期泡溫泉浴可讓身體有更好的血壓調控能力。高血壓是造成蛋白尿與慢性腎衰竭破壞腎臟的魔王，吃藥外若能每天泡溫熱水澡是一種讓血壓達標方法。

2、可增加血液循環與尿毒素的排出：泡澡會使血管擴張，為散熱需要進一步需要排汗，改善血液循環，並將更好的氧氣營養物質輸送到身體，也增加腎絲球這顆微血管球的腎絲球過濾率，排汗也增加部分水溶性尿毒素與重金屬由皮膚排出。對腎衰竭患者真是理想的護腎法。

3、可幫助入睡與降低緊張與焦慮：不同的研究證明，如果將自己浸泡在溫熱水中，可以幫助身心放鬆。

4、可減少止痛藥的使用：在溫熱水中待 15 分鐘，會減輕身體的肌肉緊繃，用以緩解高齡腎友的骨骼肌肉痠痛與慢性發炎，可減少使用止痛藥傷腎的機率。

5、可提升免疫力：泡澡可促進循環提高體溫進而提高免疫力，也對體內黏膜的好處多。喉嚨深處黏膜的纖毛細胞擔任著將侵入口腔細菌、病毒等異物排出體外的角色。藉由泡澡的熱氣，充分濕潤喉嚨深處的黏膜，使纖毛細胞活躍，提升免疫力。泡澡是個增進慢性腎衰竭腎友免疫力有效方式。

6、可增加代謝與減重：日本很多研究發現喜歡泡溫泉者其血糖血脂肪尿酸等，都明顯降低，也有減重效果，泡溫熱水澡一次解決了眾多的傷腎大魔王。

洪永祥也提醒，泡澡水溫最好設定在40度C，不建議低於38度與高於42度，時間勿超過15分鐘，要積極拉抬腎功能者，建議一天早晚各泡一次每次15分鐘，泡澡前後各喝250-300ml開水，泡完澡後擦乳液，確保皮膚保濕。

洪永祥指，正在發燒、感冒、急性感染、不穩定心絞痛、出血等急性狀況不建議泡澡。泡澡前勿吃太飽，勿喝酒與刺激性飲料。洗腎的腎友泡澡可減少透析間隔的尿毒與水分累積，但剛洗完腎當天因洗腎已脫乾水，若泡澡排汗再脫水，恐導致低血壓休克，建議洗腎完隔天再泡澡。