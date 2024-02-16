台灣洗腎盛行率冠居全球，想要保護腎臟，維持健康飲食是關鍵。腎臟科醫師洪永祥就提到，曾有1名12歲女童，大約從小三、小四開始，就養成放學到攤販買份雞排來吃，一周會吃4～5次，估計1年吃超過2百份雞排，結果某次感冒就醫，一檢查發現已經尿毒症，最終面臨終生洗腎的情況。醫示警，經常吃炸雞排不僅會發胖，所用油品若不按時更換，更會對肝、腎、心血管造成危害，還恐提升致癌率，不可不慎。

洪永祥在《健康晚點名》節目中表示，該女童其實本身就有慢性腎絲球腎炎，在腎臟原本就不好的情況下，又頻繁攝入高油、鹽、糖及高熱量的食物，導致腎臟無法負荷而整個腎功能就耗盡，釀成洗腎的後果。

至於洗腎有沒有可能逆轉？洪永祥說明，腎衰竭可分為急性和慢性，前者復原機會高，但台灣大部分的患者都屬於後者，即腎臟已受到經年累月的破壞，此種情況幾乎沒辦法恢復。他也強調，洗腎其實不會把腎臟洗好，它只是一個腎臟替代療法。

事實上，洪永祥過去曾在臉書專頁發文提到，裹著澱粉經過油炸的雞排，1片熱量平均可達630大卡，比吃2碗白飯還要多。然而，可怕的不只是熱量，雞排的獨家調味都是有甜又鹹的高鹽、糖，加上油品若不按時更換，回鍋油有很多致癌物與重金屬，經常吃不僅容易發胖，更會傷肝、腎、心血管，甚至提升罹癌機率。